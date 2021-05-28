Son dakika haberi: Feci motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı - Son Dakika

Feci motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı

Gencin cenazesini almaya gelen bir yakının, 'Sana yakışmadı Osman'ım" feryatları yürekleri yaktı.

ANTALYA - Antalya'da elektrik direğine çarparak hayatını kaybeden 19 yaşındaki motosikletli sürücünün cenazesi, yakınlarının feryatları eşliğinde Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Gencin bir yakınının, "Sana yakışmadı Osman'ım" sözleri ise yürekleri yaktı.

Kaza, Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde sabah 08.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Bulvarı'ndan kent merkezi istikametine gitmekte olan 19 yaşındaki Osman Taha Gencer, direksiyon hakimiyetini kaybedince sürdüğü motosiklet önce kaldırıma ardından elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulan motosiklet ikiye bölünürken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gencer'i ilk müdahalenin ardından ambulansa aldı. Talihsiz genç, hastane yolunda hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen motosiklet sürücüsünün önce aydınlatma direğine çarptığı daha sonra ise kaldırım üzerine savrulduğu görüldü. Yine görüntülere, motosikletin hızla üzerine geldiğini gören kaldırımdaki vatandaşın kaçma anı da yansıdı.

"Sana yakışmadı Osman'ım"

Cenazesi Ali Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Osman Taha Gencer'in cenazesini almaya yakınları geldi. Otopsi işlemleri tamamlanan gencin cenazesini yakınları ağıtlar yakarak aldı. Gencin yakının bir kadının, "Sana yakışmadı Osman'ım" sözleri yürekleri yaktı.