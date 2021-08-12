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Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan üzücü haber! Sele kapılan 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan üzücü haber! Sele kapılan 2 kişi yaşamını yitirdi

12.08.2021 08:08

Son dakika: Meteoroloji'nin arka arkaya yaptığı uyarılar sonrasında Karadeniz Bölgesi sele teslim olurken, bölgeden acı haberler de gelmeye devam ediyor. Kastamonu'da sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, Bartın'da ise kayıp olan 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Salı gününden beri etkili olan yağışlar Karadeniz Bölgesi'nde felaketi yaşattı. Baskınlar nedeniyle onlarca ev su altında kaldı, vatandaşlarımız güvenli bölgelere tahliye edildi. Ekiplerin ve vatandaşların mücadele ettiği felaketten acı bir haber geldi. Kastamonu'da sele kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Son Dakika! Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan acı haber! Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

8 İLÇEDE KUVVETLİ YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağış, 8 ilçede sele neden olurken; köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi, mahsur kalan çok sayıda kişi kurtarıldı. İnebolu ilçesinde sel sularına kapılan 13 yaşındaki bir çocuk aranıyor. Öte yandan selin en çok etkilediği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden gelen görüntüler yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan acı haber! Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

BAKAN SOYLU DA ÇALIŞMALARA KATILDI

Yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı. İlçeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde de kurtarma çalışmalarına katıldı. Bakan Soylu, mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmalarını takip ederek, vatandaşlarla görüştü.

Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan acı haber! Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile belediye ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Su seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgelerde botlar ve iş makineleri kullanılıyor. İlçede evleri zarar gören vatandaşlar, otobüslerle kent merkezi ile diğer ilçelere taşınıyor.

Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan acı haber! Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

"BİR AN ÖNCE YARALARI SARACAĞIZ"

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, selden zarar gören bölgelerde yardımlarını sürdürdüklerini belirtti. Ekiplerin bir kısmının Azdavay'da selden etkilenenlere yardımda bulunduğunu anlatan Tavil, "Bozkurt ilçesinde iki noktada sıcak yemek dağıtıyoruz. Aşağıya inemeyen vatandaşlarımıza pide, su ve ayran götürüyoruz. Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nden lojistik merkez deposu kurduk. Sinop, Kastamonu ve Bartın'a o depodan hizmet vereceğiz. Şu anda ihtiyaçları tespit ediyoruz. Bir an önce yaraları saracağız." dedi.

Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan acı haber! Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

DERE YATAĞINDA BİRÇOK BİNA ÇÖKTÜ

Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan acı haber! Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

AFAD'DAN AÇIKLAMA: TÜM MÜDAHALELERE DEVAM EDİLİYOR

AFAD, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır"

Son Dakika! Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan acı haber! Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

2 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce'nin başkanlığında faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştı.

Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan acı haber! Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır.

Bartın; Ulus İlçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesinde sel afeti sonrası 300 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu; Cide İlçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesinde afetzedelerin tahliye faaliyeti devam etmektedir. Sinop; Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaların tamamı tahliye edilmiş olup, hastanede tedavi gören hasta bulunmamaktadır.

Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan acı haber! Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

KASTAMONU'DA 180 KÖYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 180 köye ve Sinop'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir.

Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan acı haber! Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

ŞEHİRDE 2 KÖPRÜ YIKILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgedeki yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla yeterli sayıda ekip, ekipman ve araç takviyesi yapılmıştır. Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana gelmiştir. Kastamonu'da 2, Bartın'da 2 köprü yıkılmış olup 3 ilde birçok köprü hasar görmüştür. Sinop Ayancık ilçesine ulaşım köy yollarından sağlanmaktadır.. Bölgede yürütülen çalışmalara Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamakta olup, itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yürütmektedir. Çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan kamyon, lastikli ekskavatör, vidanjör, yükleyici ve lowbed görevlendirmesi yapılmıştır.

Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan acı haber! Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

BÖLGEDE ŞEBEKE SORUNLARI VAR

Kastamonu ve Sinop'ta bazı bölgelerde mobil şebeke kapsama sorunu yaşanmakta olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonu takviyesi sağlanmıştır.

Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan acı haber! Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

"METEOROLOJİ'DEN BİLGİ ALINDI"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın Ulus'ta 90 mm; Kastamonu Küre'de 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu'ya 123 mm, Abana'ya 122 mm Bozkurt'a 117 mm; Sinop Merkezde 104,6 kg, Ayancık'ta 301,03 kg, Boyabat'ta 76,6 mm, Dikmen'de 54 mm, Erfelek'te 78,6 mm, Gerze'de 72,4 mm, Merkez'de 83,8 mm, Türkeli'nde 223,23 kg yağış düşmüştür. Yağışların 12 Ağustos 2021 Perşembe günü 18.00 civarında bölgede etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir.

Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan üzücü haber! Sele kapılan 2 kişi yaşamını yitirdi

Karadeniz Bölgesi, Kastamonu, Bartın, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan üzücü haber! Sele kapılan 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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