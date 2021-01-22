Son dakika! Fener Rum Patrikhanesinden, Biden'ın imzaladığı kararnamelerle ilgili "memnuniyet" açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Fener Rum Patrikhanesinden, Biden'ın imzaladığı kararnamelerle ilgili "memnuniyet" açıklaması

22.01.2021 19:51
Son dakika! Fener Rum Patrikhanesinden, Biden'ın imzaladığı kararnamelerle ilgili

Son dakika haber: Fener Rum Patrikhanesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin etmesinin ardından imzaladığı iki kararnameyle ilgili memnuniyet açıklaması yaptı.

Fener Rum Patrikhanesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin etmesinin ardından imzaladığı iki kararnameyle ilgili memnuniyet açıklaması yaptı.

Patrikhane'den yapılan açıklamada, "Çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip 13 ülkeye uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasına" yönelik kararnameye ilişkin patrikhanenin, onlarca yıldır İslam ile resmi akademik diyaloğu sürdürdüğü, bugüne kadar dünyada barış ve dayanışmanın yerleşmesi amacıyla tek tanrı inancına sahip iki dinin daha iyi tanışmasını ve karşılıklı saygının pekişmesini hedefleyen 15 ortak sempozyum düzenlediği, bunlarda tüm insanlığı ilgilendiren konuların tartışıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Patrik Bartholemeos'un otuz yıllık patrikliği döneminde dinler arası diyalog çerçevesinde İran, Bahreyn, Katar, Azerbaycan, Kazakistan, Libya, Mısır, Fas gibi pek çok Müslüman ülkeyi ziyaret ettiği, bu ülkelerdeki Müslüman dini önderler ve akademik şahsiyetlerle dostane ilişkiler ve istikrarlı iletişim tesis ettiği, eşzamanlı olarak İstanbul ve Brüksel'de organize ettiği zirvelerde tek tanrı inancına sahip üç dinin temsilcilerini bir araya getirdiği ve burada alınan kararların Bosphoros (1994 ve 2005) ve Brüksel (2001) bildirileri olarak uluslararası ölçekte tanınırlığa sahip olduğu kaydedildi.

ABD'nin Paris İklim Sözleşmesi'ne yeniden dönmesi

Açıklamada, ABD'nin, Paris İklim Sözleşmesi'ne yeniden dönmesine ilişkin ise patrikhanenin doğal çevrenin korunmasına dünya kamuoyunun ilgisini arttırmak ve "evimiz" olan gezegenimize saygı ve sevgiyi teşvik etmek amacıyla aldığı sayısız inisiyatifin herkesçe bilindiği aktarıldı.

"Patriğin bugüne kadar tamamı gemi üzerinde gerçekleşen 9 büyük uluslararası, bilimler arası ve dinler arası ekolojik sempozyuma ve daha küçük ölçekli olarak Heybeliada'da çevre toplantılarına ev sahipliği yaptığı" belirtilen açıklamada, "Son senelerde ise 'Halki Summit' başlığı ile tematik kongreler organize etmektedir. Bu serinin dördüncüsü çalışmalarına 26 Ocak Salı günü internet üzerinden başlayacaktır." denildi.

Açıklamada Bartholemeos'un, Paris İklim Antlaşması'nın hazırlık aşamalarında da yer aldığı, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın daveti üzerine Filipinler'de yapılan hazırlık toplantılarına kendileri ile birlikte katıldığı, bu çerçevede patriğin, ABD'nin Kyoto Protokolü'ne mesafeli duruşuna ve devamında Paris İklim Antlaşması'ndan çekilme kararına karşıtlığını pek çok kez dile getirdiği anlatılarak, "Dolayısıyla iklim değişikliğine karşı tüm dünyanın verdiği mücadeleye, Başkan Biden'ın tekrar katılma kararını, övgü ve hayranlıkla selamlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Fenerbahçe, Joe Biden, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Fener Rum Patrikhanesinden, Biden'ın imzaladığı kararnamelerle ilgili 'memnuniyet' açıklaması - Son Dakika


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