Son Dakika: Fenerbahçe, 3 Temmuz'da maddi zarara uğratıldığı gerekçesiyle TFF'ye 250 milyon TL'lik dava açtı

Sarı-Lacivertliler, TFF'ye 3 Temmuz'da uğradığı maddi zararlar gerekçesiyle tazminat davası açtı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"ZARARA SEBEBİYET VEREN TFF'YE DAVA"

"Fenerbahçe'nin ilgili sezonda şampiyon olması ve o dönem Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri itibariyle elde ettiği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, 3 Temmuz Kumpası ile engellenmiştir.

3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğumuz zararların tazmini için, o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren TFF'ye karşı, bu sürecin ilk adımı olarak yaklaşık 250 milyon TL tutarında tazminat davası açılmıştır.