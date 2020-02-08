Son Dakika: Fenerbahçe, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Ülker Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Ümit Öztürk'ün yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor'un golünü 29. dakikada penaltıdan Papiss Cisse, Fenerbahçe'nin golünü ise 52. dakikada penaltıdan Max Kruse kaydetti. Alanyaspor'da Cisse 63. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

FENERBAHÇE HAFTAYA ANKARAGÜCÜ İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 38'e, Aytemiz Alanyaspor ise 39'a çıkardı. Fenerbahçe, gelecek hafta MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısına iki futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı kart cezalısı Emre Belözoğlu ile sakatlığı tam olarak düzelmeyen Hasan Ali Kaldırım, bu karşılaşmada kadroda yer almadı. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transfer Simon Falette, ilk kez bir lig maçında kadroya dahil oldu.