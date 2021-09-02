Son Dakika: Fenerbahçe, Alman golcü Mergim Berisha'yı resmen kadrosuna kattı

Fenerbahçe uzun süredir takviye yapmak istediği forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, RB Salzburg'dan Alman golcü Mergim Berisha'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Fenerbahçe'den transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Mergim Berisha" ifadelerine yer verildi.
Salzburg'da geçen sezon 42 maça çıkan Mergim Berisha, 22 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Berisha, Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 4 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi.
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