Son Dakika: Fenerbahçe, Alman golcü Mergim Berisha'yı resmen kadrosuna kattı

Salzburg'da geçen sezon 42 maça çıkan Mergim Berisha, 22 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Berisha, Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 4 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya 'nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Mergim Berisha" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe uzun süredir takviye yapmak istediği forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, RB Salzburg 'dan Alman golcü Mergim Berisha 'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Daraltılmış bölge sistemiyle ilgili alınan bir karar yok

Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı

Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti