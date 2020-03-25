Son Dakika: Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, corona virüs nedeniyle ülkesine dönüyor!

Corona virüs nedeniyle Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Futbolda bütün takım test yaptırmaya giderken basketbolda da başantrenör Zeljko Obradovic'in ülkesine döneceği ortaya çıktı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Türkiye'de bulunan Sırp vatandaşları için özel bir uçak ayarladıklarını belirtti ve "Zeljko Obradovic ile ailesini uçakla Sırbistan'a getireceğiz" dedi.

DİĞER OYUNCULAR TÜRKİYE'DE KALIYOR

Dacic, Türkiye'de bulunan Adem Ljajic gibi diğer sporcuların ise Türkiye'de kalmaya karar verdiğini söyledi ve onları 'şimdilik' Sırbistan'a getirmeyeceklerini belirtti.