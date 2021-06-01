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Son Dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz - Son Dakika

Son Dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz

01.06.2021 16:09

Son dakika! Basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarların merakla beklediği teknik direktör sorusuna, "Emre Belözoğlu'na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. 5-10 sene sonra Türkiye'nin açık ara en iyi hocası Emre Belözoğlu olacak. Teknik direktör olarak Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz." sözleriyle cevap verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'deki canlı yayınla camia hakkında açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koç, Emre Belözoğlu ile yola devam edip etmeyecekleri konusuna da açıklık getirdi.

Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ile ilgili kararı şu sözlerle duyurdu:

"5-10 SENE SONRA TÜRKİYE'NİN EN İYİ HOCASI OLACAK"

"Emre, ne istendiyse, ne beklendiyse yaptı. İleriye dönük teknik direktörlük konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri Emre'yle devam etmek, biri yabancı ve tecrübeli bir teknik adam altında Emre Belözoğlu'nun tecrübe kazanması, hocanın da Emre'nin mevcudiyetiyle Türkiye'ye hakim olması, üçüncüsü de yepyeni teknik direktör. Olabilecek şartlarda yerli tek teknik direktör Emre Belözoğlu olarak görüyorum. Eskiden çok büyük futbolcu, şimdi başarılı teknik direktör olmuş kişiler profili düşük takımlarda hocalık yaparak deneyim kazanmışlar. Bizim düşüncemiz bana göre 5-10 sene sonra açık ara, tartışmasız Türkiye'nin en iyi hocası olacağını düşündüğüm Emre Belözoğlu, umarım o kıvamda Fenerbahçe'de olur.

"ÇOK BÜYÜK RİSK"

Eskiden çok büyük futbolcu, şimdi başarılı teknik direktör olmuş kişiler profili düşük takımlarda hocalık yaparak deneyim kazanmışlar. Bizim düşüncemiz bana göre 5-10 sene sonra açık ara, tartışmasız Türkiye'nin en iyi hocası olacağını düşündüğüm Emre Belözoğlu, umarım o kıvamda Fenerbahçe olur. Ancak bugün bu işte yaşanmışlık, öğrenmişlik çok çok önemli. Dolayısıyla 2-3 sene üst üste şampiyon olursun, kredin olur. Bizim içinde bulunduğumuz durumda bu tercih çok büyük risk, Emre için de haksızlık olur. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç olarak, Emre Belözoğlu'na hizmetleri için teşekkür ediyorum. İnşallah en hayırlı kararı bu süreç içerisinde vermiş oluruz."

Son Dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz

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Son Dakika Spor Son Dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz - Son Dakika Spor


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