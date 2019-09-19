Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
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TFF'den yapılan açıklamada, Ali Koç'un medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Ali Koç'un medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.
Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar'ın da Antalyaspor karşılaşmasının ardından "sportmenliğe aykırı açıklamaları"ndan dolayı PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:40
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