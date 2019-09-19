Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
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Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

41 dakika önce

TFF'den yapılan açıklamada, Ali Koç'un medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.

Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

TFF'den yapılan açıklamada, Ali Koç'un medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.


Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar'ın da Antalyaspor karşılaşmasının ardından "sportmenliğe aykırı açıklamaları"ndan dolayı PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Koç, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:40 
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