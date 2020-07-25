Son dakika! Fenerbahçe Beko'da teknik kadro belli oldu

Fenerbahçe Beko'da yeni başantrenör Igor Kokoskov'un yardımcıları ve teknik ekibi belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; 2020-2021 sezonunda Sırp başantrenör Igor Kokoskov'un yardımcılıklarını Erdem Can, Radovan Trifunovic, Serhan Aydanarığ ve Berkay Oğuz'un yapacağı bildirildi. Fenerbahçe Beko'nun teknik ekibi ve görev dağılımı şöyle:

Başantrenör: Igor KokoskovYardımcı antrenör: Erdem CanYardımcı antrenör: Radovan TrifunovicYardımcı antrenör: Serhan AydanarığYardımcı antrenör ve video koordinatörü: Berkay OğuzYardımcı video koordinatörü: Alp Timuçin YenerKondisyoner: Predrag ZimonjicKondisyoner: İlker BelgutayTakım doktoru: Ahmet KuldukFizyoterapist: Rıza ÖzdemirMasör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal

Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca