Son Dakika › Spor › Son Dakika | Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
Son Dakika | Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı
6 saat önce
Resmi açıklama şöyle;"2019-20 sezonunun geride kalan bölümünde Fenerbahçe Beko formasını giyen ve bu süreçte takımımıza önemli katkıları bulunan Vladimir Stimac ile Kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir.
Resmi açıklama şöyle;
"2019-20 sezonunun geride kalan bölümünde Fenerbahçe Beko formasını giyen ve bu süreçte takımımıza önemli katkıları bulunan Vladimir Stimac ile Kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir.
Stimac'a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:23
Son Dakika İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, İran'a uyguladığı yaptırımları sona erdirmek zorunda kalacak" Beşiktaş'ta Roco, Rebocho ve Diaby'nin gönderilmesi gündeme geldi! Apple'a şantaj yapan Türk hackera 2 yıl hapis cezası Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor