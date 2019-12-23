Son Dakika | Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Son Dakika | Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Resmi açıklama şöyle;"2019-20 sezonunun geride kalan bölümünde Fenerbahçe Beko formasını giyen ve bu süreçte takımımıza önemli katkıları bulunan Vladimir Stimac ile Kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir.

Son Dakika | Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı, System.String[]

Resmi açıklama şöyle;


"2019-20 sezonunun geride kalan bölümünde Fenerbahçe Beko formasını giyen ve bu süreçte takımımıza önemli katkıları bulunan Vladimir Stimac ile Kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir.


Stimac'a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.


Fenerbahçe Spor Kulübü"

Fenerbahçe, Beko, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:23 
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