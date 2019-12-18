Son dakika... Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır'ın - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika... Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır'ın - Son Dakika Spor

Son dakika... Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır'ın

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak.

Son dakika... Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır'ın, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak.


Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.


Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:


20 Aralık Cuma:


20.30 Antalyaspor- MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus


21 Aralık Cumartesi:


15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık


17.30 Kasımpaşa- Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen


20.00 Göztepe- Galatasaray: Serkan Tokat


22 Aralık Pazar:


14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya


16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan


19.00 Fenerbahçe- Beşiktaş: Cüneyt Çakır


23 Aralık Pazartesi:


20.00 İttifak Holding Konyaspor- Trabzonspor: Halil Umut Meler


20.00 Yukatel Denizlispor- Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek


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Türkiye Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:22 
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