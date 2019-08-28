Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Fenerbahçe, Carlos Kameni ile yollarını ayırdığını açıkladı
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Son Dakika: Fenerbahçe, Carlos Kameni ile yollarını ayırdığını açıkladı

1 saat önce

Fenerbahçe, yıllık 2.2 milyon euro yıllık ücreti olan Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Son Dakika: Fenerbahçe, Carlos Kameni ile yollarını ayırdığını açıkladı, System.String[]
Fenerbahçe, yıllık 2.2 milyon euro yıllık ücreti olan Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı lacivertli ekipte Volkan Demirel ile de yolların ayrılmasıyla birlikte kaleci rotasyonunda Altay Bayındır, Harun Tekin ve Erten Ersu kaldı.

Resmi açıklama şöyle;

"Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü"

Kameni, Fenerbahçe'den önce La Liga'da Malaga forması giymişti...

Volkan Demirel, Fenerbahçe, Bayındır, Altay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:34 
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