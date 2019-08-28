Son Dakika: Fenerbahçe, Carlos Kameni ile yollarını ayırdığını açıkladı
1 saat önce
Fenerbahçe, yıllık 2.2 milyon euro yıllık ücreti olan Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe
, yıllık 2.2 milyon euro yıllık ücreti olan Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı lacivertli ekipte Volkan Demirel
ile de yolların ayrılmasıyla birlikte kaleci rotasyonunda Altay Bayındır
, Harun Tekin
ve Erten Ersu
kaldı.
Resmi açıklama şöyle;
"Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Fenerbahçe Spor
, Son Dakika Spor
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Kulübü"
Kameni, Fenerbahçe'den önce La Liga
'da Malaga
forması giymişti...
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:34
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