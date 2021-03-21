Son Dakika | Fenerbahçe'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
21.03.2021 21:54
Edinilen son dakika haberine göre Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayan 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktıSarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır.
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayan 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
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