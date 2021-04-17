Son dakika... Fenerbahçe'de 1 pozitif vaka!

Fenerbahçe'de yapılan koronavirüs testleri sonucunda teknik kadrodan 1 kişinin testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi yapılan testlerde teknik kadrodan 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır.

İzolasyon ve tedavi süreci başlamıştır." - İSTANBUL