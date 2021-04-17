Son dakika... Fenerbahçe'de 1 pozitif vaka! - Son Dakika

Son dakika... Fenerbahçe'de 1 pozitif vaka!

17.04.2021 16:36
Son dakika... Fenerbahçe'de 1 pozitif vaka!, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Fenerbahçe'de yapılan koronavirüs testleri sonucunda teknik kadrodan 1 kişinin testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe'de yapılan koronavirüs testleri sonucunda teknik kadrodan 1 kişinin testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi yapılan testlerde teknik kadrodan 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır.

İzolasyon ve tedavi süreci başlamıştır." - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika... Fenerbahçe'de 1 pozitif vaka! - Son Dakika Spor


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