Son dakika... Fenerbahçe'de 1 pozitif vaka!

Fenerbahçe'de yapılan koronavirüs testleri sonucunda teknik kadrodan 1 kişinin testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi yapılan testlerde teknik kadrodan 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır.
İzolasyon ve tedavi süreci başlamıştır." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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