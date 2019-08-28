Diego Reyes ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yıllık 2,2 milyon euro kazanan Carlos Kameni ile de yollarını ayırıyor.



Süper Lig'de sezona 2'de 2 ile başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Beklenen performansı gösteremeyen Diego Reyes'in ardından Kameni'nin de sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.



İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Kamerunlu file bekçisi, eski takımı Malaga ile anlaşma aşamasında. Kameni'nin İstanbul-Malaga uçağıyla İspanya'ya gittiği ifade edilirken bu transferin de kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.



Yıllık 2.2 milyon euro garanti ücreti olan Kameni'nin takımdan ayrılmaya yanaşmıyordu. Son gelişme sonrası inadı kırılan tecrübeli eldiven eski takımının yolunu tutacak.