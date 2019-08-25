Son Dakika Haberleri: Son dakika... Fenerbahçe'de Diego Reyes ile yollar ayrıldı!
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Son dakika... Fenerbahçe'de Diego Reyes ile yollar ayrıldı!

1 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başı transfer edilen Meksikalı oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği belirtilerek, "Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e...

Son dakika... Fenerbahçe'de Diego Reyes ile yollar ayrıldı!, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başı transfer edilen Meksikalı oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği belirtilerek, "Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.


Reyes, geçen sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli formayı 16 resmi maçta giymiş ve 1 gol atmıştı.


Meksikalı oyuncu sezonun ikinci yarısında ise İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'te kiralık olarak forma giymişti.

La Liga, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:57 
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