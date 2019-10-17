Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni sözleşme
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Son Dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni sözleşme

1 saat önce

Fenerbahçe'de yei sezon öncesi planlama yapılmaya başlandı.

Son Dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni sözleşme, System.String[]

Fenerbahçe'de yei sezon öncesi planlama yapılmaya başlandı. Kaptan Emre Belözoğlu'na da yeni sözleşme önerilecek ancak görevi farklı olacak


Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakmayı planlıyor. Emre ile yapılacak görüşmede, jubilesinden sonraki kariyer planlaması masaya yatırılacak.


Fanatik'in haberine göre; Tecrübeli oyuncunun antrenör olarak mı yoksa profesyonel bir görevde mi devam edeceği kararlaştırılacak. Ardından Emre Belözoğlu, yeni görevi için Fenerbahçe ile sözleşmeye imza atacak.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:37 
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