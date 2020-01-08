Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu uçak engeline takıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu uçak engeline takıldı - Son Dakika Spor

Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu uçak engeline takıldı

6 saat önce

Süleyman Arat - Spor Arena Antalya Kampında | Fenerbahçe, Antalya kampında çalışmalarını sürdüyor.

Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu uçak engeline takıldı, System.String[]

Süleyman Arat - Spor Arena Antalya Kampında | Fenerbahçe, Antalya kampında çalışmalarını sürdüyor... Sarı lacivertlilerin idmanını sahadan takip eden muhabirimiz Süleyman Arat'ın aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe'de tek eksik Emre Belözoğlu.


İstanbul'da uçakların kalkmaması tecrübeli futbolcuyu da etkilerken Belözoğlu'nun öğleden sonra kampa katılacağı öğrenildi.


Öte yandan sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal oyuncularla tek tek ilgileniyor. Yanal sabah çalışmasında da Luiz Gustavo ile özel olarak ilgilendi.


Antalya'dan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi Fenerbahçe'den son transfer haberlerine göz atıyoruz;

Emre Belözoğlu, Süleyman Arat, Fenerbahçe, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:24 
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