Son Dakika! Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Kayserispor maçına çıkamayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika! Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Kayserispor maçına çıkamayacak - Son Dakika Spor

Son Dakika! Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Kayserispor maçına çıkamayacak

15 dakika önce

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;Sağlık ekibimiz, ağır gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi yükselen Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın maça çıkmaması yönünde karar verdi.

Son Dakika! Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Kayserispor maçına çıkamayacak, System.String[]

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;


Sağlık ekibimiz, ağır gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi yükselen Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın maça çıkmaması yönünde karar verdi.

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:30 
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