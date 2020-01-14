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Son Dakika! Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Kayserispor maçına çıkamayacak
15 dakika önce
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;Sağlık ekibimiz, ağır gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi yükselen Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın maça çıkmaması yönünde karar verdi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
Sağlık ekibimiz, ağır gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi yükselen Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın maça çıkmaması yönünde karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:30
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