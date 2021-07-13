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Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül defteri resmen kapandı - Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül defteri resmen kapandı

13.07.2021 17:19
Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül defteri resmen kapandı, System.String[]

Son dakika: Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360'tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de 2. dönemini Gökhan Gönül, takımdan resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamayla ayrılığı duyururken, tecrübeli futbolcuda veda mesajı yayınladı.

"YOLUN AÇIK OLSUN GÖKHAN GÖNÜL"

Ayrılığa ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360'tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır. Formamızı giydiği süre boyunca Çubuklu'nun hakkını sonuna kadar veren, Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Gökhan Gönül" ifadelerine yer verildi

Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül defteri resmen kapandı

Gökhan Gönül, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül defteri resmen kapandı - Son Dakika Spor


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