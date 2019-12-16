Son dakika! Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika! Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı! - Son Dakika Spor

Son dakika! Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı!

6 saat önce

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edilmiş ve tedavisi için gerekli...

Son dakika! Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı!, System.String[]

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;


Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edilmiş ve tedavisi için gerekli planlamalar yapılmıştır.


2019-2020 Cemil Usta Sezonunu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz.


SEZONU KAPATTI MI?


Ön çapraz bağları kopan Sadık Çiftpınar'ın en az 6-7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sadık, bu sakatlıkla beraber sezonu kapattı.


Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:52 
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