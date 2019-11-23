Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından Mevlüt Erdinç depremi!
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Son Dakika: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından Mevlüt Erdinç depremi!

6 saat önce

Fenerbahçe'ye Malatyaspor maçı öncesi kötü haber...Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen MR'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi.

Son Dakika: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından Mevlüt Erdinç depremi!, System.String[]

Fenerbahçe'ye Malatyaspor maçı öncesi kötü haber...


Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen MR'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.


Fenerbahçe'nin kafilesi şöyle;


Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Murat, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses


Sarı lacivertli ekipte Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'in yokluğunda Moses'ın forvet bölgesinde oynaması bekleniyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Mevlüt Erdinç, Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:37 
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