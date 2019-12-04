Son Dakika! Fenerbahçe'de Victor Moses ilk yarıyı kapattı!

Fenerbahçe'de Victor Moses şoku yaşanıyor. Nijeryalı futbolcu, yaşadığı sakatlığın ardından ilk yarıyı kapattı.



Dünkü maçta attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'ın sol üst adelesinin üst tarafında grade 2 kısmı yırtık tespit edildi. Moses'ın tedavisine hemen başlandı.



Nijeryalı futbolcunun önceki sakatlığı sol üst adalenin alt tarafındaydı. Bu sakatlığın ise sol üst adalenin üst tarafında olduğu belirtildi.



Moses, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçları kaçıracak.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 4-0 sona eren İstanbulspor maçının ardından soruları yanıtlamıştı...



