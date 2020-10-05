Son dakika... Fenerbahçe'de yeni transfer Perotti sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe, Arjantinli orta saha oyuncusu Diego Perotti'yi kadrosuna kattı. Yeni transfer akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Arjantinli oyuncu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL