Üye Girişi
Son Dakika: Fenerbahçe'deki tek adaylı seçimde Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe'deki tek adaylı seçimde Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi

26.06.2021 18:30

Son dakika: Fenerbahçe'deki tek adaylı seçimde Ali Koç, kullanılan 6682 oyun 6459 tanesini alarak yeniden başkan seçildi. Öte yandan Fenerbahçe tarihinde ilk kez tek adaylı bir seçimde 6682 kongre üyesi oy kullandı ve bir rekora imza atıldı. Seçim sonuçlarının netleşmesinden sonra Koç yaptığı açıklamada, "Fenerbahçeliler zor günlerde vereceği mesajları çok iyi bilir. Bu genel kurulda da o mesajları çok iyi verdiniz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul'da Ali Koç, tek aday olarak girdiği seçimde 6459 oy toplayarak bir dönem daha başkan seçildi.

"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Ali Koç seçim sonucunun açıklanmasından sonra kürsüye gelerek yaptığı konuşmada, "Tüm üyelerimize, taraftarlarımıza, tüm çubuklu sevdalılarına çok çok teşekkür ediyorum, tekrar sağ olun var olun. Son günlerde yaşananlardan burada gösterdiğiniz reaksiyon beni ve arkadaşlarımı fazlasıyla umutlandırdı. Yapacak çok işimiz var. Bu sevgiye, bu güvene, bu inanca layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı sizlere temenni ediyorum. Beklentilerin farkındayız." ifadelerini kullandı.

"3 TEMMUZ'DA BAZILARININ BİZE YAPTIKLARININ HESABINI NASIL SORACAĞIMIZI GÖRECEKSİNİZ"

3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe aleyhine haber yapanlara hesap soracaklarını belirten Ali Koç, "Camiamızın bir bütün olması çok önemlidir. Bu camianın sahip olduğu ruhu sizler onlara göstereceksiniz. Tüm stat tek yürek olacak, aynı marşı söyleyecek. Fenerbahçe formasını giyen tüm sporcularımız da giydikleri formanın sorumluluğunu kavrayacak ve formanın hakkını sonuna kadar verecekler. Türk spor medyasının en önemli haber kaynağı Fenerbahçe'dir. Müdürleriniz, patronlarınız ne derse desin, bunu unutmayın. 3 Temmuz'da bazılarının bize yaptıklarının hesabını nasıl soracağımızı göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

6459 OY TOPLADI

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ali Koç, tek aday olarak seçime girdi. Seçimde 6682 kongre üyesinin oy kullandığı açıklandı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi, Ali Koç, tek aday olarak girdiği seçimde 6459 oyla yeniden başkan oldu.

"BAŞKANIMIZ ALİ KOÇ YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ"

Fenerbahçe, seçim sonucunun netleşmesinden sonra yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanımız Ali Koç, 6459 oyla yeniden başkanlığa seçildi" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: Fenerbahçe'deki tek adaylı seçimde Ali Koç tekrar başkan seçildi

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Fenerbahçe'de 2. dönemini yaşayacak Ali Koç'un yönetim kurulu asil ve yedek listesi şöyle:

Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.

Son Dakika: Fenerbahçe'deki tek adaylı seçimde Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe'deki tek adaylı seçimde Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • Tamer Yıldırım Keşliklioğlu: Sayın başkanımı canı gönülden tebrik ediyor zor geçecek gibi görünen bu uzun süreçte tüm kalbimle başarılar diliyorum.spor kardeşlik dostluk ve barışdır.değerli insan ve kıymetli eski başkanımız aziz başkanımızı da dostluğa ve kardeşliğe davet ediyor herşey fenerbahçemiziçin diyorum Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından beri en yüksek vaka 18:23 Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından beri en yüksek vaka Kanal İstanbul'daki otoyollar ücretli, köprüler ise ücretsiz olacak 17:58 Kanal İstanbul'daki otoyollar ücretli, köprüler ise ücretsiz olacak Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor 17:43 Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor
Kokunun geldiği yer ekipleri cesede götürdü! Annesini öldürüp, gömen kız tutuklandı 17:02 Kokunun geldiği yer ekipleri cesede götürdü! Annesini öldürüp, gömen kız tutuklandı İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler depozitolu oluyor! İade eden parasını geri alacak 17:00 İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler depozitolu oluyor! İade eden parasını geri alacak Tentenin altında kaldı! Antalya'da doktorun feci ölüm anları ortaya çıktı 16:45 Tentenin altında kaldı! Antalya'da doktorun feci ölüm anları ortaya çıktı
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile öpüşen danışman, ifşa haberini alır almaz evi terk etmiş 16:06 İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile öpüşen danışman, ifşa haberini alır almaz evi terk etmiş Gıda laboratuvarındaki tespitler korkuttu! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor 14:59 Gıda laboratuvarındaki tespitler korkuttu! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor

Son Dakika Haberleri
17:53 Tarihi davada emsal karar çıktı! Yıllarca kendisine tecavüz eden kocasını öldüren Valerie Bacot serbest kaldı
17:43 8.1 milyon euroya satıldı! Düğnyanın en pahalı posta pullarından biri açık artırmada yeni sahibini buldu
17:41 Tek adaylı F.Bahçe seçimine oy kullanmaya giden TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'ya tepki yağıyor
17:25 Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu! Jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan yarışı birincilikle bitirdi
17:11 Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı
17:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temeli atılan Kanal İstanbul ile 70 bin kişiye iş imkanı doğacak
16:59 Takipten çıktı, fotoğrafları sildi! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti
16:58 Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti
16:53 Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu
16:31 Arda Turan, kendisini istemeyen taraftarlara Twitter'dan gönderme yaptı
İzmir'de neler oluyor! Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü İzmir'de neler oluyor! Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü         
18:50
Mustafa Reşit Akçay'dan müjdeli haber geldi! Solunum cihazından ayrıldı Mustafa Reşit Akçay'dan müjdeli haber geldi! Solunum cihazından ayrıldı         
18:00
8.1 milyon euroya satıldı! Düğnyanın en pahalı posta pullarından biri açık artırmada yeni sahibini buldu 8.1 milyon euroya satıldı! Düğnyanın en pahalı posta pullarından biri açık artırmada yeni sahibini buldu         
17:44
Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada         
17:04
Takipten çıktı, fotoğrafları sildi! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti Takipten çıktı, fotoğrafları sildi! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti         
17:00
Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti         
16:58
Arda Turan, kendisini istemeyen taraftarlara Twitter'dan gönderme yaptı Arda Turan, kendisini istemeyen taraftarlara Twitter'dan gönderme yaptı         
16:32
28 gün önce oğlunu kazada kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti 28 gün önce oğlunu kazada kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti         
15:38
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor         
14:50
Saniyelerle kaçırdığı sınava, velilerin görevlilere Saniyelerle kaçırdığı sınava, velilerin görevlilere "Aç, aç" tezahüratı yapmasıyla girdi         
14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen beni çıldırtacaksın" dedi, herkes merak etti! Peki kimdir bu Muhsin?         
12:15
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma alanına damga vurdu! Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma alanına damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar         
11:58
Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı         
11:23
Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler         
10:48
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 19:12:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Fenerbahçe'deki tek adaylı seçimde Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement