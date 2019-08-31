Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Yassine Benzia resmen Olympiakos'ta
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Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Yassine Benzia resmen Olympiakos'ta

3 saat önce

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı.

Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Yassine Benzia resmen Olympiakos'ta, System.String[]

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı.


Lille takımından sarı lacivertli ekibe transfer olan Benzia, ilk dönemlerinde yaptığı katkıya rağmen sezonun devamında kötü bir performans çizmişti.


Fenerbahçe'nin listesindeki en önemli isim; Luiz Gustavo


Yassine Benzia, Yunanistan, Olympiakos, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:53 
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