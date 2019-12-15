Son dakika... Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika... Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması - Son Dakika Spor

Son dakika... Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması

7 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haberler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Son dakika... Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haberler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.


Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 - 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur."

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD'yi ayağa kaldıran görüntü: 7 yaşındaki çocuğa hücrede işkence yapıldı
Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler! Merih asist yaptı, Juventus zorlanmadan kazandı F.Bahçe'ye derbi öncesi kötü haber

Son Dakika Haberleri
19:50 ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
19:49 Maçın ardından - Son Dakika Spor
19:48 Adana'da eskrim heyecanı sona erdi - Son Dakika Spor
19:47 Merih Demiral asist yaptı, Juventus 3 golle kazandı! - Son Dakika Spor
19:40 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Son Dakika Spor
19:39 Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler! - Son Dakika Spor
19:24 Merih asist yaptı, Juventus zorlanmadan kazandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 19:52:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]