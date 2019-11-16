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Son dakika: Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması! İstifa...

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüp sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın koçu Zeljko Obradovic'in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Son dakika: Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması! İstifa..., System.String[]

Sarı-lacivertli kulüp sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:


Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın koçu Zeljko Obradovic'in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.


Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır.


Bununla birlikte Ahmet Ercanlar tarafından kamuoyuna servis edilen 'hocamızın şube yönetiminin görüşme isteğini reddettiği ve Pazartesi günü direkt Başkanımızla görüşmeyi talep ettiği' iddiası da tamamen yalandır.


Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:23 
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