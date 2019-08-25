Son Dakika Haberleri: Son dakika... Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması! Bugün geliyor...
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Son dakika... Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması! Bugün geliyor...

1 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir.

Son dakika... Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması! Bugün geliyor..., System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır." denildi.


Geride kalan sezonu Fransa 1. Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı.


Fransa Milli Takımı'nın 2016 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.

Türkiye, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:37 
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