Son dakika: Fenerbahçe'den TFF'ye kural hatası itirazı

Fenerbahçe'nin Avrupa'nın farklı liglerinde oynanan maçları baz alarak bir dosya oluşturacağı ve bu dosya ile itiraz edileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe taç atışının yanlış kullanılması ve bunun sonucunda golle sonuçlanması nedeniyle maçın tekrarını isteyecek.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-1 kaybettikleri maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...



