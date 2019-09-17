Son Dakika Haberleri: Son dakika: Fenerbahçe'den TFF'ye kural hatası itirazı
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Son dakika: Fenerbahçe'den TFF'ye kural hatası itirazı

47 dakika önce

Fenerbahçe'nin Avrupa'nın farklı liglerinde oynanan maçları baz alarak bir dosya oluşturacağı ve bu dosya ile itiraz edileceği ifade ediliyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den TFF'ye kural hatası itirazı, System.String[]

Fenerbahçe'nin Avrupa'nın farklı liglerinde oynanan maçları baz alarak bir dosya oluşturacağı ve bu dosya ile itiraz edileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe taç atışının yanlış kullanılması ve bunun sonucunda golle sonuçlanması nedeniyle maçın tekrarını isteyecek.


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-1 kaybettikleri maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...


Fenerbahçe, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:45 
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