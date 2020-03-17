Son dakika: Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması!

Yapılan açıklama şu şekilde:



Son birkaç gündür futbol gündeminde yer alan Altay Kulübü teknik direktörü Sayın Yalçın Koşukavak ile anlaştığımıza dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.



Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur.



Bu temaslarımız, futbol şubemizin yapılandırılması kapsamında, oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, bu doğrultuda bir ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin daha genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir.



Ancak bugün itibariyle gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



ALTAY'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ



Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe futbol takımındaki yeni yapılanmada görev almasına dair Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundan teklif iletilmiş olup, kulübümüz yönetim kurulundan kendilerine yapılan teklif için teşekkür edilmiştir.



Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak da yetiştiği ve formasını terlettiği Büyük Altay'ı şampiyonluk yarışında son 6 haftada yalnız bırakmak istemeyerek kulübünde kalmak istemiş ve tek hedefinin Altay'ı hak ettiği süper lige çıkartmak olduğunu belirtmiştir.



Ülke futbolunun alışılagelmiş transfer süreçlerinin aksine, başından beri kulübümüzle istişare içerisinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz.



Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur…



