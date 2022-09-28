Fenerbahçe, lisansını çıkarmadığı Novak ile yollarını resmen ayırdı

Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerde olan ve ilk yarı için lisansı çıkarılmayan Filip Novak'ın Fenerbahçe macerası resmen sona erdi.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

Deneyimli futbolcu ile yolları ayıran Fenerbahçe yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. " ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON 27 MAÇA ÇIKTI

2020'nin yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gelen Filip Novak, geçen sezon sarı-lacivertli forma ile 27 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.