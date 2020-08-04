SON DAKİKA: Fenerbahçe ile anlaşan teknik direktör Erol Bulut İstanbul'a geldi - Son Dakika
SON DAKİKA: Fenerbahçe ile anlaşan teknik direktör Erol Bulut İstanbul'a geldi
Fenerbahçe ile anlaşan teknik direktör Erol Bulut İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe ile anlaşan teknik direktör Erol Bulutİstanbul'a geldi. Ailesiyle yurt dışında kısa bir tatil yapan Bulut ile ilgili detaylar ve havalimanındaki olası açıklaması, birazdan DHA'da CANLI yayında olacak.
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5.08.2020 01:24:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SON DAKİKA: Fenerbahçe ile anlaşan teknik direktör Erol Bulut İstanbul'a geldi - Son Dakika