Son dakika! Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Derrick Williams, Valencia'ya transfer oldu!

THY EuroLeague ekiplerinden Valencia, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Derrick Williams'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe ile yeni sözleşme yapıp yapmayacağı merakla beklenen ABD'li oyuncu böylece yeni sezonda İspanyol takımında forma giyecek.



Valencia, Williams ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla 11.3 sayı ve 3.9 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.



Fenerbahçe'de Obradovic'in ardından Datome de geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmıştı. Derrick Williams, geçen sezon Sloukas ve de Colo'nun ardından en çok süre alan 3. oyuncuydu.



Fenerbahçe de yaptığı açıklamada Derrick Williams'a teşekkür etti.



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama söyle;



Fenerbahçe Beko'nun 2019-20 kadrosunda yer alan başarılı sporcumuz Derrick Williams ile yollarımız ayrılmıştır.



Takımımızın formasını 2019-20 sezonunda giyen ve muhteşem atletizmiyle ekibimizin ve tüm Avrupa'nın en özel oyuncularından biri olan Derrick Williams'a, Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.



