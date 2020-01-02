Son Dakika | Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Son Dakika | Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarımız ayrılmıştır.

Son Dakika | Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.


Açıklamada Alper Boğuşlu'dan boşalan göreve Borussia Dortmund'un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop'un getirildiği ifade edildi.


Knoop, kariyerinde daha önce Leipzig ve Bochum'da görev yapmıştı.


Fenerbahçe - Real Madrid maçının özetini hatırlıyoruz...


Alper Boğuşlu, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:06 
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