SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Kupada 4. tur eşleşmeleri...

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde 3. turda rakiplerini eleyen takımların yanı sıra, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım yer alıyor.
Kupada 4. tur tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak. Karşılaşmalar 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İşte kupada eşleşmeler şöyle oluştu:
Gaziantep FK - Turgutluspor
Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor
Bayburt Özel İdarespor - Bursaspor
Kırklarelispor - Ankaragücü
Fatih Karagümrük - Bandırmaspor
Hekimoğlu Trabzon - Menemenspor
Payasspor - Manisaspor
İstiklal Mobilya Kayserispor - Bayrampaşa
Çankırıspor - Çaykur Rizespor
Adanaspor - Diyarbekirspor
Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdare
Altay - Görelespor
Altınordu - Amedspor
Eyüpspor - İttifak Holding Konyaspor
Gençlerbirliği - Esenler Erokspor
Vanspor - Sancaktepe
Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor
Göztepe - Sivas Belediyespor
Niğde Anadolu FK - Antalyaspor
Yukatel Denizlispor - İçel İdman Yurdu
Kemerspor 2003 - Kasımpaşa
BB Erzurumspor - Bodrum Bld. Bodrumspor
Karaca Belediyespor - Tuzlaspor
Gümüşhanespor - Samsunspor
İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor
Kastamonuspor - AnaGold 24 ErzincanSpor
Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe