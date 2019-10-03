Son Dakika Haberleri: SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Kupada 4. tur eşleşmeleri...
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SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Kupada 4. tur eşleşmeleri...

22 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde 3.

SON DAKİKA | Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Kupada 4. tur eşleşmeleri..., System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde 3. turda rakiplerini eleyen takımların yanı sıra, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım yer alıyor.


Kupada 4. tur tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak. Karşılaşmalar 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.


İşte kupada eşleşmeler şöyle oluştu:


Gaziantep FK - Turgutluspor


Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor


Bayburt Özel İdarespor - Bursaspor


Kırklarelispor - Ankaragücü


Fatih Karagümrük - Bandırmaspor


Hekimoğlu Trabzon - Menemenspor


Payasspor - Manisaspor


İstiklal Mobilya Kayserispor - Bayrampaşa


Çankırıspor - Çaykur Rizespor


Adanaspor - Diyarbekirspor


Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdare


Altay - Görelespor


Altınordu - Amedspor


Eyüpspor - İttifak Holding Konyaspor


Gençlerbirliği - Esenler Erokspor


Vanspor - Sancaktepe


Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor


Göztepe - Sivas Belediyespor


Niğde Anadolu FK - Antalyaspor


Yukatel Denizlispor - İçel İdman Yurdu


Kemerspor 2003 - Kasımpaşa


BB Erzurumspor - Bodrum Bld. Bodrumspor


Karaca Belediyespor - Tuzlaspor


Gümüşhanespor - Samsunspor


İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor


Kastamonuspor - AnaGold 24 ErzincanSpor


Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Fenerbahçe, Riva, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:51 
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