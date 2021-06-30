Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi, Fenerbahçe'yi yalanladı: Tüm haberler gerçek dışıdır

Fenerbahçe'nin Paulo Fonseca ile anlaştığı haberi Türkiye'de günde olduktan sonra Portekizli teknik adamın çalıştığı iletişim ajansından açıklama geldi.

"TÜRK KULÜBÜ İLE HERHANGİ BİR GÖRÜŞME OLMAMIŞTIR"

Fonseca'nın bağlı bulunduğu iletişim ajansı Empower Sports sosyal medya hesabından, "Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe ile anlaştığına dair tüm haberler gerçek dışıdır. Portekizli teknik direktör ile Türk kulübü arasında herhangi bir görüşme olmamıştır." açıklamasını yaptı. Empower Sports'un açıklamayı yaptığı sosyal medya hesabı, Paulo Fonseca'nın onaylı twitter hesabı tarafından da takip ediliyor.

PAULO FONSECA KİMDİR?

1973 doğumlu Paulo Fonseca, UEFA Pro-Lisans sahibidir. Portekizli teknik adam daha önce Paços Fereira, Porta, Braga ve Shakhtar Donetsk gibi takımları çalıştırdı. Fonseca son olarak Roma'da görev yaptı.

Paulo Fonseca, son Roma macerasında maç başı 1.77 puan ortalaması yakaladı. Roma'nın başında 101 maça çıkan Fonseca, 1 Temmuz 2019'da göreve başladı.

Kariyerinin en başarılı dönemini Shakhtar'da geçiren Fonseca, 139 maça çıktı ve 2.37 puan ortalaması yakaladı. Genç teknik adam daha önce Porto'da da 1.95 puan ortalaması yakalamıştı.