Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı de Colo İstanbul'da

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi önemli bir hamle yaparak CSKA Moskova'nın Fransız yıldızı Nando de Colo'yu kadrosuna katmıştı.



Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa ile mücadele eden de Colo, turnuvanın sona ermesinin ardından İstanbul'a geldi.



Nando de Colo, ailesiyle birlikte bugün İstanbul'a gelirken takım çalışmalarını İtalya'da sürdürmeye devam ediyor.







Premier vol à 4 !!! ??????????



Merhaba Istanbul ??? #Family1st ?? pic.twitter.com/Zh4tVZhxYX



— Nando de Colo (@NandoDeColo) September 19, 2019



Mandanda ile NBA QUİZ;