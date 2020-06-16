Son dakika! Fenerbahçe - Obradovic görüşmesinde anlaşma sağlanamadı!

Fenerbahçe Beko'nın Sırp çalıştırıcı Zeljko Obradovic'in sözleşmesiyle ilgili yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmadı. Dün İstanbul'a gelen Obradovic bugün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Genel Menajeri Gherardini ile görüştü. Görüşmede bir anlaşma sağlanamadı. Taraftar yarın tekrar bir araya gelecek.



27 Mart'ta Belgrad'a gitmişti



Koronavirüs pandemisi kriziyle birlikte Obradovic 27 Mart'ta ülkesine dönmüştü. Başta da salgının yarattığı maddi krizle orantılı olarak da Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl için basketbol şubesinde bütçe kısıtlamasına gideceği ve bu durumdan pek memnun olmayan Obradovic'in başka takımlarla görüştüğü iddia edilmişti. Sırp çalıştırıcı dün(15 Haziran) İstanbul'a gelmişti.



