Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Robinson, Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde ortopedi, iç hastalıkları, göz ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

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