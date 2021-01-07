Son Dakika | Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Kelsey Robinson sağlık kontrolünden geçti
07.01.2021 18:27
Son dakika haberlerine göre Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe Opet'in yeni transferi ABD'li smaçör Kelsey Robinson sağlık kontrolünden geçti.
Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe Opet'in yeni transferi ABD'li smaçör Kelsey Robinson sağlık kontrolünden geçti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Robinson, Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde ortopedi, iç hastalıkları, göz ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Muayene akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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