Son Dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
11.05.2021 16:59
Son dakika: Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 3'üncü maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 56-71 mağlup ederek şampiyon oldu.
Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe, final serisinde durumu 3-0'a getirerek 2020-2021 lig şampiyonu oldu. Bu sezon ligde tüm maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, 15. lig şampiyonluğunu ilan etti.
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