Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği lig lideri Fatih Karagümrük'ü yeni transferi Samatta'nın golleriyle geçmeyi başardı.

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller, 24 ve 68. dakikalarda Mbwana Samatta'dan geldi. Karagümrük'ün tek golünü ise 76. dakikada penaltı vuruşu sonrası Erik Sabo attı. Sabo ayrıca, 87. dakikada bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karagümrük ise 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Mücadele hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun çaldığı düdükle başladı.

Dakika 2: Sarı-lacivertliler köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Ardından Sosa'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

Dakika 3: Fenerbahçe'de Samatta'nın vurduğu sert şut az farkla dışarı çıktı.

Dakika 5: Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta, iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

Dakika 16: Fenerbahçe'de Gustavo'nun sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Balkovec uzaklaştırdı.

Dakika 19: Fenerbahçe'de Caner'in sol kanattan yaptığı ortasına Thiam kafayı vurdu, şutu yandan dışarı çıktı.

Dakika 24: Fenerbahçe Samatta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Samatta, ön direkte topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Dakika 29: Fenerbahçe'de Valencia'nın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut kaleci Viviano'da kaldı.

Dakika 41: Karagümrük'te Ndao'nun sağ kanattan yaptığı ortasını kaleci Altay kornere çeldi.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Maçın ikinci yarısı başladı.

Dakika 50: Karagümrük'te Salibur'un ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya da çarpıp direk dibinden kornere çıktı.

Dakika 57: Fatih Karagümrük etkili geldi. Yannis Salibur'un ceza sahası dışından vurduğu şut üsten az farkla dışarı çıktı.

Dakika 68: Fenerbahçe, Samatta'nın kafa golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Dakika 76: VAR kontrolünün ardından Mauricio Lemos'un ceza sahasında topa eliyle dokunduğu tespit edildi. Karagümrük, Erik Sabo'nun penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı.

Dakika 85: Hakem Karagümrük adına bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltıya sebebiyet veren Lemos, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Dakika 87: Sabo'nun kullandığı penaltıda kaleci Altay, gole izin vermedi.

Dakika 90: Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.