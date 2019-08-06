Son Dakika Haberleri: Son dakika: Fenerbahçe Sinan Güler ile yolları ayırdı
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Son dakika: Fenerbahçe Sinan Güler ile yolları ayırdı

3 saat önce

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı: "Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile karşılıklı olarak anlaşmış ve taraflar arasındaki sözleşmenin üçüncü yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır.

Son dakika: Fenerbahçe Sinan Güler ile yolları ayırdı, System.String[]
Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:

"Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile karşılıklı olarak anlaşmış ve taraflar arasındaki sözleşmenin üçüncü yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır.

Fenerbahçe Beko'ya 2017-2018 sezonunda transfer olan Sinan Güler, formamızı giydiği iki sezon boyunca yeteneği, tecrübesi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlamıştır.

Çubuklu formaya en iyi şekilde hizmet eden Sinan Güler'e, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz."

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Sinan Güler, Fenerbahçe, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:42 
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Fenerbahçe, Sinan Güler ile yollarını ayırdı
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