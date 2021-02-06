Son Dakika: Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan, Abdürrahim Albayrak'a saldırmaya çalıştı - Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan, Abdürrahim Albayrak'a saldırmaya çalıştı

06.02.2021 21:25

Son dakika: Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisinin ardından röportaj verirken Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan saldırmaya çalıştı, araya polis girdi.

Galatasaray'ın Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı-kırmızılıların 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak stat dışında açıklamalarda bulunurken ummadığı bir olayla karşılaştı.

"NE YÜZLE GELDİN BURAYA"

Fenerbahçe'nin meşhur taraftarı Rambo Okan, açıklama yaptığı esnada Albayrak'a saldırmaya çalıştı. Polislerin araya girmesiyle olay büyümeden önlenirken Rambo Okan röportaj yapılan yerden uzaklaştırıldı.

Rambo Okan'ın Abdurrahim Albayrak'a "Ne yüzle geldin buraya" dediği duyuldu.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Kazanmak için maça çıktıklarını söyleyen Albayrak, "Florya'dan çıkarken galibiyet için çıkmıştık. İyi oynadık, iyi galibiyet aldık. Bu derbi ilk değil, son da değil. Bugün biz kazandık, yarın başkası kazanır. Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Galatasaray taraftarımıza, camiamıza hayırlı olsun bu galibiyet." dedi.

"MOHAMED'İ AVRUPA İZLEMEYE DEVAM ETSİN"

Transfer döneminde yaşananlara da değinen yönetici, "Transfer dönemi için kitaplar yazsam sığmaz. Bir sabah 7'ydi, ekip ruhu olarak şirketimde çalışırken Fatih hoca geldi. Uçak kalkmıyor buradan, bir uçak buradan, bir uçak Londra'dan tuttum. Futbolcumuzu getiremiyoruz, Fernandes'i. Pilotlara prim verdim, 5'ten önce gelirseniz prim vereceğim diye ve getirdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bana tam yetki verdiler, bana hep güvendiler. Gerçekten iyi transferler yaptık, Mostafa Mohamed'i sadece Türkiye değil bütün Avrupa izlemeye devam etsin." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan, Abdürrahim Albayrak'a saldırmaya çalıştı

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan, Abdürrahim Albayrak'a saldırmaya çalıştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Kadıköy'de 2016'dan beri yenilmiyor Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu Galatasaray'dan derbide penaltı itiraz! Taraftarlar sosyal medyada isyan etti Son Dakika: Ülker Stadı'nda G.Saray'a edilen küfürlere Fatih Terim'den çok sert tepki: Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor Kadıköy'deki dev derbide kazanan, 1-0'lık skorla Galatasaray oldu Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun önüne kesen esnaf sitem etti: Burada 35 senedir CHP var, bu altyapıyı düzeltin
Kadıköy'deki ilk zaferi sonrası ağlayan Arda'nın maç sonrası puro açıklaması dikkat çekti Kadıköy'deki ilk zaferi sonrası ağlayan Arda'nın maç sonrası puro açıklaması dikkat çekti         
21:15
Son Dakika: Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan Nurcan Serçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi Son Dakika: Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan Nurcan Serçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi         
20:46
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Cüneyt Çakır tepkisi: Tokatlıyorlar, faul vermiyor F.Bahçeli Mert Hakan'dan Cüneyt Çakır tepkisi: Tokatlıyorlar, faul vermiyor         
20:10
Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Polise 300 dolar rüşvet teklif eden şahsın arabasından 5 milyon liralık uyuşturucu çıktı Polise 300 dolar rüşvet teklif eden şahsın arabasından 5 milyon liralık uyuşturucu çıktı         
17:50
Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı         
16:46
Endonezya'da sel atık boya ile karıştı, sokaklar kırmızıya büründü Endonezya'da sel atık boya ile karıştı, sokaklar kırmızıya büründü         
15:05
Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu         
14:11
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı         
12:49
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Türkiye'de bir banka daha kuruldu Türkiye'de bir banka daha kuruldu         
09:10
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek         
00:20
Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım         
22:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2021 21:38:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan, Abdürrahim Albayrak'a saldırmaya çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei