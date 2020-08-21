Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezona sıkı bir şekilde girmeyi planlayan sarı lacivertli ekip; Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Filip Novak, Caner Erkin, Barış Sungur, Sinan Gümüş'ün ardından Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yı da kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Transferi Twitter'dan paylaşılan videoyla açıklanan Arjantinli yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa ile anlaşma sağlamıştır. Önümüzdeki 2 yıl boyunca formamızı gururla taşıyacak olan Jose Sosa'yla imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor; futbolcumuza Çubuklu ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

ANTRENMAN FOTOĞRAFI SIZMIŞTI

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Jose Sosa'nın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptığı ortaya çıkmıştı. 35 yaşındaki futbolcunun antrenman formalı fotoğrafı sosyal medyaya düşmüştü.