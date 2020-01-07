Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Fransızlar duyurdu: Simon Falette, Fenerbahçe'de!

Spor Arena Dış Haberler | Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen stoper Simon Falette'de mutlu sona ulaştı.



Fransız basınından RMC Sport, sarı lacivertli kulübün Simon Falette'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama konusunda oyuncunun kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardığını öne sürdü.



Simon Falette bu sezon yalnızca 1 resmi maçta forma giyebildi ve takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.



