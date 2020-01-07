Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Kayserispor'da flaş Mensah kararı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Kayserispor'da flaş Mensah kararı! - Son Dakika Spor

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Kayserispor'da flaş Mensah kararı!

6 saat önce

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Bernard Mensah'ı takımdan göndermeyeceklerini açıkladı.

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Kayserispor'da flaş Mensah kararı!, System.String[]

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Bernard Mensah'ı takımdan göndermeyeceklerini açıkladı.


Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a özel bir röportaj veren Berna Gözbaşı, Bernard Mensah için gelen tekliflerin hiçbirinin ticari açıdan uygun olmadığını ve oyuncunun sezonun ikinci yarısında takımla birlikte olacağını duyurdu.


Berna Gözbaşı'nın Bernard Mensah hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:


"Mensah'a teklifler vardı ancak hiçbiri ticari açıdan uygun değildi. Burada kampa katılıyor, gayet mutlu. Bizimle birlikte olmaya devam edecek, konu bizim açımızdan kapandı."


Kayserispor, Fenerbahçe, beIN, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:16 
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