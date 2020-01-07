Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Adil Rami gemileri yaktı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Adil Rami gemileri yaktı! - Son Dakika Spor

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Adil Rami gemileri yaktı!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Adil Rami, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek için yönetimle masaya oturdu.

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Adil Rami gemileri yaktı!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Adil Rami, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek için yönetimle masaya oturdu.


Fransız basınından RMC Sport, sezon başında transfer edilen ancak beklentilerin uzağında performans sergileyen savunmacının takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiğini öne sürdü.


Söz konusu haberde 34 yaşındaki futbolcu ile yolların kısa süre içerisinde ayrılacağı ve resmi açıklamanın da önümüzdeki günlerde yapılacağı iddia edildi.


Adil Rami bu sezon Fenerbahçe'de yalnızca 4 resmi maçta forma giyebildi.


Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kolarov, Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı
Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i satın alma opsiyonuyla kiralıyor! Adil Rami, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı! Zanka eski takımına geri dönüyor

Son Dakika Haberleri
01:11 Blake Griffin sezonu kapattı! - Son Dakika Spor
01:06 Sadio Mane'ye büyük onur! - Son Dakika Spor
01:06 Adanaspor, Çin'den golcü transfer yaptı! Pa Amat Dibba... - Son Dakika Spor
01:02 Futbol: İngiltere Lig Kupası - Son Dakika Spor
00:39 Mısırlı başkandan Türkiye ile ilgili küstah sözler! - Son Dakika Spor
23:40 2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu Mane - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 01:52:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Adil Rami gemileri yaktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]