Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Mergim Berisha'nın menajeri İstanbul'a geldi

Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmaları sürüyor.



Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin yanına takviye yaparak hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, RB Salzburg forması giyen Mergim Berisha'nın transferinde mutlu sona yakın.



21 yaşındaki forvetin, sarı lacivertlilerin teklifini kabul ettiği ve menajerinin görüşmeleri yürütmek için İstanbul'a geldiği öne sürüldü.



Berisha, bu sezon kiralık oynadığı Altach'ta 17 maçta 7 gol attı, 5 asist yaptı. (Takvim)



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